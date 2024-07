Les mauvaises nouvelles du luxe en Europe pèsent sur la Bourse de Paris

L'indice vedette CAC 40 reculait de 62,35 points à 7.661,97 points vers 09H25. Vendredi, il avait gagné 1,27% pour finir à sa clôture la plus haute depuis le 12 juin.

Après les Etats-Unis en fin de semaine passée, les résultats d'entreprises arrivent en Europe et les premières surprises sont mauvaises pour les investisseurs.

Autre mauvais élan pour le luxe, la Chine, l'un de ses principaux moteurs de développement, a vu sa croissance économique ralentir au deuxième trimestre à 4,7% sur un an, selon les chiffres publiés par le Bureau national des statistiques (BNS) peu avant l'ouverture de la réunion. Ce rythme, qui est en deçà des attentes d'analystes et de celui du premier trimestre (5,3%), est également le plus faible depuis début 2023.

Ces mauvaises nouvelles provoquent la nette baisse du secteur en France, même si les performances financières des groupes ne seront publiées qu'à partir de la semaine prochaine: LVMH reculait de 2,36% à 707,80 euros, Hermès de 1,61% à 2.135 euros et Kering de 4,29% à 324,70 euros. Ils avaient nettement progressé en Bourse la semaine passée, contribuant à la bonne performance du CAC 40.

D'autres valeurs liées à la Chine comme Pernod Ricard (-1,27% à 128,55 euros) sont affectées.