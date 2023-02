Les nouvelles ailes des Loiseau

"On me donnait six mois": le suicide de son mari, le chef étoilé Bernard Loiseau, devait sonner le glas du groupe familial. Vingt ans après, Dominique a au contraire déployé ses ailes, aidée par la solidarité de ses filles.

"C'était très difficile au début", murmure pudiquement Dominique Loiseau, assise, droite et digne, au bord d'un feu de cheminée ronflant dans l'élégante bibliothèque du Relais Bernard Loiseau, hôtel 4 étoiles à Saulieu (Côte d'Or) et navire-amiral du groupe familial.

Le 24 février 2003, le chef se suicidait à 52 ans avec son fusil de chasse.

Une mort due à "une dépression", expliqua sa veuve afin de couper court aux rumeurs selon lesquelles la star des fourneaux n'aurait pas supporté la soi-disant perte à venir de sa troisième étoile Michelin.

Le guide gastronomique expliqua plus tard que cela n'avait jamais été son intention. Pour Dominique, qui avait alors 50 ans, un monde s'écroulait. Mais "je n'avais pas le choix. C'était devenu une mission de pérenniser l’œuvre de Bernard", dit-elle à l'AFP. "Je me suis dit: je vais essayer car, sinon, je m'en voudrais toute ma vie".

"Et ça a marché". Le groupe Loiseau a triplé ses bénéfices quatre ans après la mort de Bernard, multipliant les développements tous azimuts. En 2007, un restaurant était ouvert à Beaune, puis un autre, en 2013 à Dijon. Un troisième est prévu ce printemps à Besançon. Ces trois tables s'ajoutent à "La Côte d'Or", restaurant-fleuron du groupe que Bernard Loiseau avait repris en 1975 en même temps que l'hôtel de Saulieu qui l'abrite. Tout récemment, le groupe a également racheté l'hôtel La Tour d'Auxois, un établissement de 29 chambres situé juste en face du Relais Loiseau. Pourtant, nombreux étaient les Cassandre qui annonçaient la chute du groupe. "On me donnait six mois", se souvient Dominique. "Mais on est toujours là", se félicite la patronne, consciente qu'elle n'aurait pas pu tenir à elle seule "la maison", comme elle l'appelle, sans ses filles, dans une sorte d'esprit de corps à la "Drôle de Dames".