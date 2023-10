Les ouvriers d'Industeel votent en faveur du préaccord

Les ouvriers de l'entreprise sidérurgique carolo Industeel ont voté lundi lors d'une assemblée générale en faveur du préaccord négocié vendredi dernier entre direction et syndicats, ont annoncé ces derniers lundi en fin de matinée.

Le vote intervenu lundi met un terme au conflit social qui perturbe la vie de l'entreprise depuis la fin du mois de septembre. À l'origine de celui-ci figure l'accord d'entreprise 2023-2024.

Pendant deux semaines, syndicats et direction ne sont pas parvenus à aligner leurs positions s'opposant notamment sur les critères à appliquer aux primes non récurrentes et sur le nombre de "contrats précaires" dans l'entreprise.