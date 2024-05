Les permis de construire en baisse de 17,7% sur douze mois en avril

Le secteur de la construction de logements neufs est confrontée à une grave crise.

Les coûts de construction ont augmenté du fait de matériaux plus chers et de normes environnementales plus strictes. En même temps, les acquéreurs ont pâti de la remontée des taux d'intérêt et de la réduction de dispositifs publics de soutien à l'immobilier neuf.

Ces facteurs ont commencé à produire des effets sur l'emploi: plusieurs promoteurs ont annoncé des plans sociaux et des acteurs plus petits déposent le bilan. La Fédération française du bâtiment (FFB) craint 90.000 suppressions d'emplois d'ici fin 2024 dans le secteur, puis 150.000 d'ici la mi-2025.