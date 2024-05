Les Philippines mobilisent des agents pour lutter contre la pollution plastique dans les rivières

A l'aide d'une épuisette montée sur un long bâton, Ronnel Narvas ramasse des bouteilles usagées et des sacs plastiques: il fait partie du millier d'agents employés par le gouvernement pour nettoyer les cours d'eau de Manille dans lesquels des tonnes de déchets s'accumulent chaque année.

"Mais nous devons persévérer... Au moins,on essaie d'en réduire le nombre plutôt que de les laisser s'accumuler", ajoute-t-il.

Un service de collecte des déchets défaillant, le manque de décharges et d'usines de recyclage, ainsi que la pauvreté extrême sont tenus comme responsables du problème de plus en plus important que pose la pollution plastique dans le pays.

L'archipel produit chaque jour 61.000 tonnes de déchets, dont 24% sont des déchets plastiques, selon des chiffres du ministère philippin de l'Environnement.