Les pilotes de Brussels Airlines entameront samedi matin une grève de 24 heures

Brussels Airlines a, en réaction, mis sur pied une task force chargée d'évaluer l'impact de la grève et les conséquences pour les passagers, a déclaré sa porte-parole, Joëlle Neeb.

"Brussels Airlines reste déterminée à être l'un des meilleurs employeurs en Belgique et reste ouvert à un dialogue constructif avec les syndicats. Nous ne partagerons pas plus de détails de ces échanges", poursuit la compagnie aérienne. "La grève n'est pas une solution au conflit. Au contraire, elle a un impact négatif sur notre entreprise et pèse sur les investissements futurs. Nous appelons les syndicats à nous rejoindre autour de la table pour poursuivre les échanges et éviter des dommages évitables à Brussels Airlines."