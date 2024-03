Les pilotes de Brussels Airlines lancent une première vague de grèves du 23 au 27 mars

Les pilotes de la compagnie aérienne Brussels Airlines lanceront une première vague de grèves du 23 au 27 mars, ont annoncé vendredi les syndicats en front commun, tant du côté francophone et néerlandophone.

"La situation est critique chez Brussels Airlines: la direction refuse le dialogue et n'a toujours pas présenté de proposition acceptable concernant la demande des pilotes de rediscuter des grilles de salaire. Face à ce blocage, la grève devient malheureusement inévitable", clame le syndicat socialiste.

"Faute d'accord, d'autres blocs de quatre jours de grève seront organisés de manière aléatoire une ou deux fois par mois. Ces grèves seront annoncées aux passagers une semaine à l'avance", a ajouté le SETCa.

"La direction, perçue comme absente depuis le départ de l'ancien CEO Dieter Vranckx en 2021, doit prendre plus au sérieux les préoccupations du personnel et introduire une politique de rémunération plus juste", a estimé de son côté Jolinde Defieuw, représentante du syndicat chrétien ACV Puls.