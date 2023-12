Les pilotes de Ryanair basés en Belgique approuvent le pré-accord conclu avec la direction

Les pilotes de Ryanair basés en Belgique ont approuvé à une large majorité un pré-accord qu'avaient conclu direction de la compagnie à bas coûts et syndicats la semaine passée, a-t-on appris vendredi auprès de Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE. Le risque de grèves durant les vacances de Noël est donc écarté.

Une dernière réunion de médiation s'était tenue fin novembre entre la direction de Ryanair et les représentants du personnel, en présence d'un médiateur. Sans en dévoiler le contenu, la CNE avait alors indiqué avoir abouti "à un maximum" qui serait soumis aux pilotes.

Ceux-ci ont voté depuis lors et ont donc approuvé le texte. L'accord court jusque 2027 et prévoit des augmentations régulières du salaire fixe des pilotes afin de rattraper l'argent perdu lors des coupes salariales décidées au plus fort de la crise du Covid. Il y aura en outre une hausse d'environ 10% de la part variable du salaire.