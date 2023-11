Les pilotes se prononceront d'ici la fin de la semaine prochaine sur un potentiel accord

Le conflit social porte notamment sur les salaires, les horaires de travail et les temps de repos. Les pilotes basés à l'aéroport de Charleroi ont mené plusieurs grèves ces derniers mois à la suite de la volonté de la compagnie à bas coûts de revoir leurs horaires de travail. Une "pause" dans les actions syndicales est cependant intervenue fin septembre pour permettre aux négociations avec la direction de se dérouler dans un climat plus serein.

A l'aide d'un médiateur fédéral, la concertation sociale s'est poursuivie et les discussions ont permis de dégager un potentiel accord. "On est arrivés à un maximum", explique Didier Lebbe, permanent syndical à la CNE. "La direction s'engage à le mettre par écrit et on présentera le résultat au personnel. La médiation a été longue, compliquée et pénible, le médiateur a fait ce qu'il pouvait."