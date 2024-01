Les plages du nord-ouest de l'Espagne infestées de micro-billes de plastique

Partager:

Avec des passoires ou des tamis, des bénévoles tentent depuis des jours de ramasser des millions de micro-billes de plastique, tombées en décembre d'un porte-conteneurs, qui envahissent les plages du nord-ouest de l'Espagne et provoquent une tempête politique. Ces petites billes blanches déferlent sur les plages de Galice depuis la chute en mer le 8 décembre de six conteneurs tombés d'un navire marchand battant pavillon libérien et faisant route entre Algésiras et Rotterdam.

Selon le géant danois du transport maritime Maersk, à qui appartenaient ces conteneurs, l'un d'entre eux contenait des sacs remplis de granulés de plastique destinés notamment à la production de bouteilles. Dans cette région d'Espagne encore traumatisée par la marée noire provoquée en 2002 par le naufrage du pétrolier Prestige, des centaines de bénévoles s'activent avec des tamis ou des passoires pour débarrasser les plages de ces millions de "pellets". "On ramasse les pellets avec nos ustensiles à nous", explique Adriana Montoto, une pharmacienne de 35 ans qui regrette que ce soient "les ONG qui organisent tout" et non les autorités.

Aide à domicile de 26 ans venue aider sur la plage de Noia, Sonia Iglesias Rey utilise par exemple un panier en bambou car "les pellets flottent" dans l'eau. - "Très difficiles à récupérer" - Ces actions de "nettoyage citoyen" sont organisées par des organisations comme Ecologistes en action. Accusées d'"inaction", les autorités régionales, dotées de larges compétences en Espagne, ont annoncé lundi la mobilisation de 200 personnes pour aider à nettoyer.