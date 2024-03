Les poires flamandes plus vertes grâce aux technologies

En Flandre, le secteur de la poire mise sur des techniques innovantes pour verdir sa production. Plusieurs initiatives ont été présentées mercredi, à la criée BelOrta de Looz (Borgloon, province de Limbourg), en présence du ministre Flamand de l'Agriculture et de l'Innovation, Jo Brouns (CD&V).

L'organisme de recherche VITO utilise par exemple des images de drones et des données météorologiques provenant de satellites, combinées à des données de machines pour, via une plateforme de partage de données, pratiquer une culture de précision et monitorer les sources d'eau disponibles.

La haute école UCLL a pour sa part mis au point une plateforme de transport de palox (caisses pour contenir les fruits et légumes) qui peut naviguer de manière autonome et sûre à travers un verger.