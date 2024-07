Les premiers athlètes débarquent jeudi au Village olympique

Le Village olympique ouvre enfin ses portes aux athlètes: à huit jours du début des JO, les premières délégations sont attendues dès jeudi matin, top départ d'une vague d'arrivées culminant à plus de 14.000 personnes au plus fort des Jeux.

Depuis une semaine, le Village olympique a été investi par une partie des chefs de délégations et de leur encadrement chargés de préparer l'accueil de leurs équipes respectives.

"Il y a un peu de monde depuis une semaine, oui, mais c'est effectivement à partir de jeudi que le village va réellement se remplir", assure André-Pierre Goubert.

Les chefs des délégations de l'Australie, du Japon, du Brésil, des Pays-Bas ou de la Belgique sont par exemple déjà sur place.

Lors de la journée de jeudi, "plusieurs centaines de personnes, sans doute entre un et deux mille", athlètes et staff compris, devraient franchir les portes du village, a indiqué à l'AFP une source au sein du comité d'organisation, qui officiellement reste discret pour cette ouverture du village, au nord de Paris, à cheval entre Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis.