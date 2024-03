Les premiers tracteurs arrivent au port d'Anvers

De premiers tracteurs se sont rassemblés jeudi matin sur la rive gauche anversoise pour manifester à l'appel des Verenigde Jonge Landbouwers (association de jeunes agriculteurs flamands) et de la branche belge de l'organisation d'agriculteurs Farmers Defence Force (FDF). Ces dernières ont invité les agriculteurs à montrer leur mécontentement en installant des barrages filtrants aux ports d'Anvers, de Zeebrugge et de Gand. Vers 08h00, il n'était pas encore question de blocage, a indiqué l'autorité portuaire Port of Antwerp-Bruges.