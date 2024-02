Les premiers tracteurs quittent la place du Luxembourg

Les premiers tracteurs ont quitté la place du Luxembourg et ses alentours, où s'étaient donné rendez-vous des centaines d'agriculteurs et représentants de la société civile pour faire entendre les revendications du monde agricole. Ils se dirigent à présent vers l'extérieur de la capitale, sous une fumée âcre et des coups de klaxon, a constaté Belga jeudi en fin d'après-midi.