Les prix alimentaires mondiaux ont baissé de 13,7% en 2023, selon la FAO

Après la flambée de 2022 liée à la guerre en Ukraine, les prix mondiaux des denrées alimentaires ont baissé de 13,7% en 2023, avec un repli marqué pour les huiles végétales et les céréales, a indiqué vendredi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.

Une page s'est tournée après l'envolée inédite des prix en 2022. Les cours des céréales et des huiles avaient alors brutalement grimpé, reflétant l'inquiétude d'un effondrement des productions dans la super-puissance agricole ukrainienne - alors premier exportateur mondial d'huile de tournesol et au quatrième rang pour le maïs et le blé.

Les cours du blé, indispensable céréale du pain, avaient flambé, faisant craindre à l'ONU une catastrophe alimentaire accrue dans les Etats fragiles.

Le maintien d'exportations, même moindres, par Kiev, l'abondance de l'offre russe et australienne en blé et les belles récoltes brésiliennes de maïs et de soja ont favorisé le reflux des cours (-28% pour le blé sur le marché européen sur un an).