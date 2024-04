Les prix des produits alimentaires mondiaux en hausse après 7 mois de diminution

Les prix des produits alimentaires mondiaux ont augmenté en mars, après une baisse continue de 7 mois, révèle l'indice des prix des denrées alimentaires de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Le prix des huiles végétales, des produits laitiers et des viandes a augmenté, tandis que celui du sucre et des céréales a diminué.

L'indice des prix de la FAO a augmenté de 1,1% en mars. Par rapport à l'année précédente, les prix ont toutefois baissé de 7,7 %.

Les huiles végétales ont connu une hausse de prix de 8% en un mois, atteignant leur plus haut niveau en un an. Les prix des céréales ont quant à eux diminué de 2,6% et les prix du sucre de 5,4%. La baisse du prix du sucre est principalement due au fait d'une augmentation attendue en Inde et en Thaïlande.