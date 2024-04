Les profits d'Alphabet, maison mère de Google, bondissent, portés par la publicité, le cloud et l'IA

Alphabet, la maison mère de Google, a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 80 milliards de dollars au premier trimestre, dont elle a dégagé 23,7 milliards de bénéfice net, d'après son communiqué de résultats publié jeudi, deux résultats bien supérieurs aux attentes du marché.

"Il a fallu plus de 15 ans à Google pour atteindre un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de dollars. Au cours des six dernières années, nous sommes passés de 100 milliards à plus de 300 milliards de dollars de recettes annuelles", s'est félicité Sundar Pichai, patron du groupe américain, lors d'une conférence aux analystes.

Outre la croissance de ses revenus et profits, l'activité de cloud de l'entreprise s'est illustrée avec un bénéfice opérationnel de 900 millions de dollars de janvier à mars, contre 190 millions l'année dernière sur la même période, et beaucoup mieux que les 700 millions attendus par les analystes.

YouTube se porte bien aussi: les revenus de la plateforme de vidéos ont grimpé de 20% sur un an, à plus de 8 milliards de dollars.