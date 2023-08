Les renouvelables, première énergie face au réchauffement, souligne Jean Jouzel

Aujourd'hui, "pour limiter le réchauffement à 1,5°C nous n'avons plus que 5 ans d'émissions au rythme actuel, et un peu moins de 15 ans si on veut le limiter à deux degrés. En réalité nous partons de façon quasi délibérée vers un réchauffement qui pourra atteindre 3°C, voire 4°C en France", a souligné cet ancien responsable du groupe d'experts climat de l'ONU (Giec).

"Que va-t-on pouvoir faire d'ici 2030 à l'échelle planétaire? Et bien quand on regarde le potentiel de réduction des émissions, c'est de l'ordre de 10 milliards de tonnes de CO2 pour le renouvelable, alors que c'est de l'ordre de 1 milliard de tonnes pour le nucléaire et 1 milliard de tonnes pour la capture et le stockage du CO2".

"On croit que c'est difficile car on passe d'une situation aujourd'hui assez simple, où on a du fossile et du nucléaire, à une situation où les sources d'énergie seront multiples et intermittentes", a-t-il dit, énumérant les sources renouvelables à disposition.

"C'est beaucoup plus simple techniquement que l'on croit mais c'est plus difficile parce qu'il faut sortir de ses habitudes et se remettre en question", a-t-il estimé.