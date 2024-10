Les repreneurs étrangers de Van Hool remettent en question le système des congés

Le patron du groupe industriel néerlandais VDL, Willem Van der Leegte, souligne ainsi que l'entreprise perd de nombreuses journées de travail en raison de régimes tels que les congés de paternité et de maternité et le travail à temps partiel. "Nous accordons naturellement tous ces avantages à nos travailleurs, mais nous devons nous poser une question importante: dans quelle mesure sommes-nous encore compétitifs par rapport au reste du monde? Si les entreprises d'autres pays sont moins chères, nous manquerons de commandes et cela s'accompagnera de pertes d'emplois en Belgique et aux Pays-Bas", met-il en garde.

Un avis que partage le CEO de l'entreprise sud-africaine GRW, alors que son entreprise souhaite investir dans une ligne de production automatique pour la fabrication de véhicules industriels sur le site de Van Hool à Koningshooikt. Gerhard Van der Merwe pointe en effet le coût élevé de la main-d'œuvre en Belgique et affirme qu'il n'y emploiera pas plus de 350 personnes.