Les représentants des travailleurs satisfaits que l'emploi soit protégé jusqu'en 2026

L'emploi des travailleurs de bpost est protégé et les lecteurs recevront leurs journaux "dans de bonnes conditions" jusqu'en 2026, s'est félicité la CGSP mercredi après l'annonce d'un accord entre l'entreprise postale et les éditeurs francophones. Selon le syndicat, les alternatives envisagées par les éditeurs ne seront pas plus compétitives que l'offre de bpost.