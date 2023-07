Les responsables de la revalorisation du Cinquantenaire licenciés

Suite "à des problèmes de gestion", les contrats de travail des CEO et COO de l'ASBL Horizon 50-200, en charge de la revalorisation du Cinquantenaire à Bruxelles, ont été terminés, annonce mardi le secrétaire d'Etat en charge de la Politique scientifique, Thomas Dermine, confirmant une information de L'Echo.

"Suite à des problèmes de gestion, le conseil d'administration a décidé de décharger le CEO et le COO de la gestion quotidienne, leurs contrats de travail ont été terminés et un gestionnaire de crise a été nommé", communique le secrétaire d'Etat, faisant référence respectivement à Paul Dujardin (anciennement à Bozar) et Yasmina Amire.

M. Dermine assure toutefois maintenir sa confiance en l'ASBL, "jusqu'à nouvel ordre", pour moderniser le parc du Cinquantenaire et ses bâtiments historiques à l'occasion du bicentenaire de la Belgique en 2030. Le conseil des ministres avait confié cette mission à l'association en avril dernier.