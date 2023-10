Les résultats de Tesla plombés par les coûts de production au troisième trimestre

Le groupe, qui a pratiqué des réductions de prix importantes ces derniers mois, a engrangé un chiffre d'affaires de 23,35 milliards de dollars entre juillet et septembre (+9%) et un bénéfice net par action hors éléments exceptionnels de 66 cents - référence pour les marchés.

Les analystes de Wedbush avaient alors remarqué un volume de livraisons inférieur aux anticipations du marché à cause d'un arrêt plus long que prévu des usines d'Austin (Etats-Unis) et de Shanghai (Chine), qui a représenté un déficit d'environ 20.000 véhicules.

De juillet à octobre, la production a atteint 430.488 véhicules tandis que 435.059 véhicules ont été livrés, avait précisé Tesla, sans donner de précision géographique.

Il compte augmenter sa production "aussi rapidement que possible", a-t-il assuré mercredi, tout en prévenant que "certaines années il est possible que nous grossissions plus vite et d'autres moins vite".