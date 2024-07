Les revenus du canal de Suez baissent de 23,4% en raison des perturbations en mer Rouge

Le recours à ces routes alternatives a "entraîné une augmentation de la durée des voyages et des coûts", a-t-il rappelé.

Cité dans le communiqué, le président de l'établissement public qui administre le canal, Oussama Rabie, a attribué ce recul à "l'impact sévère de la crise de la mer Rouge sur le trafic dans le canal, car les problèmes de sécurité incitent de nombreux propriétaires et opérateurs de navires à emprunter des routes alternatives".

L'Égypte traverse une grave crise économique alimentée par une pénurie de devises étrangères, et fait face aux conséquences géopolitiques de deux conflits à ses portes: la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza et le conflit au Soudan.

Les revenus du canal de Suez, qui assure le passage de 10 % du commerce maritime mondial, constituent l'une des principales sources de devises pour le pays.