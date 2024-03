Les routes trompe-la-mort de l'Est congolais

"Toutes les routes sont impraticables, on est habitué à souffrir..." Comme pour Albert Muganguzi, qui transporte des casiers de bière dans son camion, circuler dans l'Est de la République démocratique du Congo relève de l'exploit, entre chemins défoncés, ponts cassés, bandits, groupes armés et tensions régionales.

Le camionneur est un habitué de la Route nationale 5 entre Bukavu et Uvira, les deux principales villes du Sud-Kivu, distantes d'environ 120 km et adossées au Rwanda pour la première, au Burundi pour la seconde. Un cauchemar.