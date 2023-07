Les signalements de fraude ont baissé de 20% l'an dernier, selon le SPF Economie

"Les consommateurs sont de plus en plus conscients de la manière dont ils peuvent faire valoir leurs droits et s'adressent de plus en plus souvent au Point de contact de l'Inspection économique. (...) Le rôle profondément professionnel de l'Inspection économique dans le contrôle et le suivi de tous ces signalements est particulièrement important : les fraudeurs ne devraient pas pouvoir s'en sortir indemnes", se félicite la secrétaire d'Etat à la protection des consommateurs, Eva De Bleeker. Et d'ajouter: "Lorsque Consumerconnect, la plateforme numérique unique pour les consommateurs, sera active l'année prochaine, il sera encore plus facile d'effectuer des signalements".