Les syndicats annoncent une grève dans les supermarchés Lidl vendredi

Le personnel des supermarchés Lidl sera en grève vendredi, a indiqué jeudi soir le syndicat CNE. Il dénonce des conditions de travail de plus en plus difficiles et la généralisation de contrats précaires au sein de la chaîne. L'action nationale est menée en front commun syndical.

Une déléguée CNE ne pouvait cependant pas préciser jeudi soir si tous les 311 supermarchés que le groupe allemand compte en Belgique allaient rester portes closes toute la journée. "Les responsables ouvriront certainement des magasins mais en effectifs très réduits et avec des horaires limités", prévoit Annie Izzo.

Celle-ci énumère plusieurs difficultés qui ont incité le personnel à faire grève vendredi: une charge de travail de plus en plus lourde, une proportion d'étudiants trop élevée, une augmentation des malades et le non respect d'une convention collective de travail.