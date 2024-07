Les syndicats de la Loterie nationale laissent le temps à Jannie Haek de faire ses preuves

Un processus de médiation a échoué début juillet, les syndicats disant ne plus avoir aucune confiance en leur CEO. Au contraire de la direction et du conseil d'administration, qui ont tous deux réaffirmé leur volonté de continuer à travailler avec Jannie Haek.

Le front commun syndical ACV/CSC, ACOD/FGTB et ACLVB/CGSLB avait indiqué en avril ne plus faire confiance à M. Haek. Les syndicats évoquaient dans un courriel une "violence verbale" à l'encontre du personnel de l'entreprise publique ainsi qu'une "consommation excessive d'alcool". Jannie Haek, à la tête de la Loterie nationale depuis 2013, a été sanctionné à deux reprises par l'inspection du travail ces dernières années pour avoir fumé dans ses bureaux, rapportait De Tijd.

Selon De Tijd, le conseil d'administration a tout de même exigé la mise en œuvre d'un plan d'action de 30 mesures proposé par le médiateur. L'une d'entre elles est le suivi d'une formation en management. D'autres concernent la gestion des ressources humaines, la mise en place d'un point de contact de confiance en cas de comportement inapproprié ou encore la reprise du dialogue social.

Les syndicats attendent désormais de la direction et des RH qu'elles mettent en œuvre ces mesures dans les plus brefs délais. "Nous avons consacré beaucoup de temps à la médiation et nous espérons que ce long processus fera bouger les choses", indique Mme De Wilde. "La confiance en M. Haek est encore difficile, mais le plan d'action est encourageant. À lui désormais de faire ses preuves."