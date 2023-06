Les syndicats du transport déposent un préavis de grève

Sont concernés par cette commission paritaire (140.03), les travailleurs du transport par route et de la logistique, comme les conducteurs de poids lourd et les magasiniers. Les syndicats et les employeurs ne se sont pas entendus autour d'une prime au pouvoir d'achat pour les employés. Ils ne sont pas non plus parvenus à prolonger diverses conventions collectives de travail traitant notamment du régime de chômage avec complément d'entreprise (prépension), du crédit temps et des fins de carrière.

Les syndicats déposent un préavis de grève pour une durée indéterminée. Des actions concrètes de grève ne sont cependant pas encore à l'ordre du jour, selon Tom Peeters, adjoint au secrétaire fédéral de l'UBT.