Les syndicats et la direction de Decathlon se reverront à nouveau le 7 mai

"Tous les délégués et membres élus du conseil d'entreprise n'étaient pas présents aujourd'hui/jeudi", précisent les syndicats socialiste et chrétien. "Nous n'avons pas pu non plus nous préparer après les nouvelles du début de la semaine concernant les 132 licenciements. Nous avons donc interrompu la réunion."

Le 7 mai, les parties se réuniront physiquement à Willebroek pour un nouveau conseil d'entreprise extraordinaire. Cette rencontre physique est une "grande victoire", selon les syndicats. Dans le passé, ils devaient souvent assister aux conseils d'entreprise de manière numérique. Ce qui n'était ni juste ni efficace, selon les syndicats.