Les syndicats mènent des actions sur le site de FrieslandCampina à Lummen

Les syndicats mènent une action sur le site de FrieslandCampina à Lummen (Limbourg) depuis mardi matin où ils distribuent notamment des tracts. Le groupe laitier a annoncé à la fin de l'année dernière une restructuration qui entraînerait la suppression de 1.800 emplois dans le monde entier. Il y aurait 58 licenciements en Belgique, dont 28 à Lummen. Avec cette réorganisation, le groupe néerlandais espère économiser 400 à 500 millions d'euros par an.

FrieslandCampina compte 631 ouvriers et 599 employés en Belgique. Après l'annonce de la réorganisation, la procédure prévue par la loi Renault a été lancée pour les sites belges. Ces discussions se trouvent actuellement dans la phase d'information et de consultation, et mercredi prochain, les syndicats se réuniront à nouveau avec la direction.

Le site de Lummen emploie actuellement 227 ouvriers et 271 employés.