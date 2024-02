Les syndicats ont bouclé leurs premières négociations avec Worldline

Les syndicats étaient déjà informés de possibles pertes d'emploi chez Worldline. La société veut supprimer jusqu'à 8% de ses effectifs dans le cadre du plan Power24.

Cela pourrait également avoir un impact en Belgique, où l'entreprise possède deux bureaux à Evere et Zaventem avec un total d'environ 1.400 collaborateurs. Worldline possède des bureaux dans plus de vingt pays européens et dix autres au-delà.