Les tartes limbourgeoises protégées par une IGP

Ne pourra donc se targuer d'être une "Limburgse vlaai" qu'une tarte respectant certains critères (épaisseur de la pâte, diamètre, forme ronde...) et ayant été préparée et cuite dans le Limbourg belge ou néerlandais. Elle pourra afficher un logo spécifique.

La Limburgse vlaai, à déguster fraîche du jour, se doit d'être "généreusement garnie". On la connait garnie de (compote de) fruits et recouverte de bandes de pâtes, mais d'autres garnitures sont possibles: riz au lait, crème, pudding de semoule, fromage frais, mélange de sucre et d'œuf ou combinaison de ces ingrédients. Le fond de tarte est fait de pâte levée sucrée, d'une texture similaire à celle de la pâte à pain. La tarte est toujours cuite avec sa garniture et son éventuelle couche supérieure, sans étape de finition ou de décoration supplémentaire ensuite.