Les taux se replient et Wall Street clôt en hausse, le S&P à un record

Le Dow Jones a gagné +0,59%, un plus haut à 38.333,45 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a gagné 1,12% à 15.628,04 points et l'indice élargi a avancé de 0,76%, un nouveau sommet historique à 4.927,93 points.

La Bourse de New York a terminé lundi bien mieux qu'elle avait commencé, poussant l'indice élargi S&P 500 et le Dow Jones à de nouveaux records, aidés par un repli des taux obligataires.

Vu la situation d'endettement des Etats-Unis et les bras de fer que cela suscite au Congrès, cette estimation d'emprunt "était un élément très surveillé par les investisseurs comme étant une source d'inquiétude", a commenté Angelo Kourkafas, stratège en investissement pour Edward Jones.

"La levée de cette inquiétude a joliment fait grimper les bons (ce qui fait baisser leur rendement) et a poussé à la hausse les actions de croissance", notamment celle du secteur de la technologie qui vont publier leurs résultats cette semaine, a ajouté le spécialiste.

Ainsi les parts de Microsoft (+1,43% à 409,72 dollars) et de Meta (+1,75% à 401,02 dollars) dont les résultats sont attendus respectivement mardi et jeudi, ont atteint des plus hauts.