Les techniciens de Brussels Airlines également concernés par un conflit social

Outre le personnel de cabine et les pilotes, les techniciens de Brussels Airlines sont également mécontents de leurs conditions de travail. Ils comptent d'introduire une demande de conciliation mardi, indiquent les représentants syndicaux de l'ACV Puls/CNE et du BBTK/Setca.

Dans une réaction, la direction de Brussels Airlines se dit mardi consciente des sujets d'amélioration pour le personnel de la division 'Maintenance et Engineering' et assure qu'elle continuera à négocier avec les syndicats pour trouver des solutions. "Nous sommes convaincus que dans ce cas également, nous trouverons des solutions équilibrées, à court et à long terme, qui donneront à notre entreprise et à nos employés des perspectives et des opportunités de croissance, tout en maîtrisant nos coûts dans un marché très compétitif."

Deux grèves ont déjà pu être évitées au sein de la compagnie aérienne en décembre, la direction de Brussels Airlines ayant à chaque fois déposé une proposition sur la table. Les syndicats ont ainsi déjà obtenu un accord concernant les pilotes. Pour le personnel de cabine, les négociations sont en revanche plus difficiles et, selon Olivier Van Camp, il faudra encore du temps pour parvenir à un accord.