Les tensions en mer Rouge profitent au fret aérien

La demande en fret aérien a augmenté notamment entre l'Europe et l'Asie au deuxième semestre de l'an dernier. "Compte tenu des récentes perturbations sur les voies navigables en mer Rouge, certains expéditeurs se tournent vers le fret aérien", analyse le directeur général de l'Iata, Willie Walsh.

La demande, mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK), a augmenté de 10,8% pour les avions cargo en décembre par rapport au même mois en 2022. Il s'agit de la plus forte progression sur base annuelle en plus de deux ans, précise l'Iata.

Malgré cette hausse de fin d'année, le transport cargo par avion sur l'ensemble de 2023 a reculé de près de 2% par rapport à 2022.

"Bien que la demande soit encore en recul, de 3,6%, par rapport au niveau d'avant-crise sanitaire, la reprise amorcée au dernier trimestre traduit une certaine stabilisation des marchés vers un format de demande assez classique. Le secteur est confiant pour 2024", poursuit M. Walsh.

Depuis la fin 2023, les porte-conteneurs sont régulièrement la cible d'attaques houthies. Ces rebelles expriment ainsi leur solidarité avec le mouvement palestinien Hamas dans son conflit avec Israël. Dans ce contexte, plusieurs compagnies maritimes, dont Maersk, ont décidé de ne plus emprunter la mer Rouge. Les navires contournent l'Afrique, ce qui provoque des retards de livraison et des tarifs de conteneurs plus élevés.