Les tensions sur le secteur bancaire, nouveau casse-tête pour la BCE

Les turbulences du secteur bancaire mettent à l'épreuve la détermination de la Banque centrale européenne qui doit trancher jeudi sur une nouvelle hausse des taux d'un demi-point pour combattre l'inflation, mais pourrait être incitée à la prudence.

Plus grosse faillite bancaire depuis la crise financière de 2008, la déroute de la Silicon Valley Bank (SVB) crée un défi supplémentaire pour le pilotage des taux de la BCE, même si les autorités et dirigeants de part et d'autre de l'Atlantique ont fait assaut de déclarations minimisant le risque de contagion.