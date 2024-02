Les touristes privés de tour Eiffel en raison d'une grève reconductible

Les syndicats "inquiets", et les touristes "dévastés": la fermeture de tour Eiffel lundi, en raison d'une grève reconductible portant sur la gestion du site, suscitait colère et incompréhension de visiteurs venus de loin pour la Dame de Fer.

"C'est mon anniversaire aujourd'hui et je voulais vraiment voir la tour Eiffel", explique à l'AFP cette petite Londonienne, d'origine russe et ukrainienne, qui fête ses dix ans ce lundi.

Découvrant Paris pour la première fois avec sa famille, cet Argentin de 42 ans a encore trois jours pour tenter sa chance, mais cela nécessiterait de "renoncer à un autre site", dit-il.

Venus de Pau en week-end prolongé, Elie Bou-Khalil et Chama Ghaiti sont "déçus", d'autant qu'ils vont "bientôt avoir plus de 25 ans", et donc voir le demi-tarif jeune - 14,70 euros au lieu de 29,40 pour accéder au sommet - leur échapper.

Avec son petit ami, Courtney Scott est "dévastée". "Nous avons laissé notre bébé chez nous pour nous permettre cette escapade romantique et nous ne pouvons pas monter", déplore cette Irlandaise de 30 ans.