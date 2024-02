Les tracteurs investiront le quartier européen de Bruxelles dès 10h00 lundi

Presque un mois après une première action, la Fugea, la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA) et la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) seront donc de retour à Bruxelles. Celles-ci seront notamment accompagnées de la Coordination européenne Via Campesina (ECVC), du Mouvement d'action paysanne (MAP) et du Boerenforum, qui représentera la Flandre.

En termes de mobilisation, "il est difficile de dire s'il y aura plus ou moins de monde que lors de la première action, où environ 1.300 tracteurs étaient présents", a précisé Guillaume Van Binst. Plusieurs centaines de véhicules agricoles sont néanmoins attendus dans les rues de Bruxelles.