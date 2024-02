Les tracteurs investiront le quartier européen de Bruxelles dès 10h00

La Fugea, la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA) et la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) seront donc de retour à Bruxelles presque un mois après une première action. Celles-ci seront notamment accompagnées de la Coordination européenne Via Campesina (ECVC), du Mouvement d'action paysanne (MAP) et du Boerenforum.

En termes de mobilisation, "il est difficile de dire s'il y aura plus ou moins de monde que lors de la première action, où environ 1.300 tracteurs étaient présents", a précisé Guillaume Van Binst. Plusieurs centaines de véhicules agricoles sont néanmoins attendus dans les rues de Bruxelles.