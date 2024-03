Les tracteurs ne bloquent pas les accès au port de Gand

Les agriculteurs qui manifestent jeudi au port de Gand n'ont pas bloqué les accès à la zone portuaire, ont confirmé en matinée les services de police et le bourgmestre de la ville. Une colonne composée d'une centaine de tracteurs roule au pas et crée des ralentissements, mais la navigation, les poids lourds et les automobilistes ont tout de même la voie libre.