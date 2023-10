Les trains circulent normalement, toutes les gares ouvertes

Plus tôt dans la journée, la Stib avait déjà annoncé que ses trams, bus et métros roulaient normalement mardi. Les stations de métro Roi Baudouin et Heysel, fermées lundi soir, ont été rouvertes. La circulation des trams, également interrompue lundi soir entre Belgica et Lemonnier, a aussi pu reprendre normalement mardi matin.