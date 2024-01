Les trains Eurostar circulent de nouveau "presque normalement"

Les trains Eurostar ont connu des perturbations sur les lignes Bruxelles-Amsterdam et Paris-Cologne, entraînant des annulations et des retards. Les problèmes les plus importants ont désormais été résolus, a assuré la compagnie.

Eurostar encourage cependant ses usagers et usagères à reporter leur voyage si possible et propose un remboursement ou un échange de ticket sans frais, a précisé la porte-parole Cordula Descheemaeker. "Eurostar s'excuse pour la gêne occasionnée", a-t-elle ajouté.