Les transactions immobilières en baisse à la Côte, contrairement aux prix

Le nombre de ventes immobilières a fortement baissé à la Côte l'an dernier (-19,9%) pour la deuxième année consécutive. Les amateurs d'iode sont par contre prêts à débourser plus d'argent qu'auparavant pour s'offrir un petit pied-à-terre au bord de la mer du Nord. La fédération des Notaires avance vendredi que les prix des appartements dans les communes du littoral ont grimpé de 7,1% en moyenne par rapport à 2022, soit bien plus que l'inflation (2,1%).

En moyenne, il a fallu se délester de 318.446 euros pour un appartement dans les communes côtières et 397.080 (+14%) pour être sur la digue. Sur les cinq dernières années, ces prix moyens ont augmenté de respectivement 22,1 et 26,7%, tandis que l'inflation a été de 16,8% entre 2019 et 2023.

Il ne faut pas les mêmes bourses pour s'offrir un pied-à-terre à Westende (171.883 euros en moyenne) ou à Knokke (773.582 euros), ni logiquement pour un appartement une chambre (193.000 euros), deux chambres (349.486 euros) voire trois chambres (596.498 euros).