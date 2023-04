Les transactions immobilières enregistrées en 2023 sont en baisse par rapport à 2022

Au 1er trimestre 2023, le nombre de transactions immobilières a reculé de 7,1% en Belgique au regard du 1er trimestre 2022, ressort-il du baromètre immobilier de la Fédération du Notariat communiqué vendredi. La baisse de l'activité était de 3,5% en Wallonie, 5% à Bruxelles et 9,2% en Flandre. Dans le sud du pays, seules les provinces de Namur (+4,4%) et du Hainaut (+1,2%) ont su tirer leur épingle du jeu.

En revanche, la Fédération royale du notariat belge note une hausse des opérations par rapport à la période qui précède la pandémie de coronavirus. "Au cours du trimestre écoulé, nous constatons une progression de 7,3% au niveau national par rapport au 1er trimestre 2019. Sur cette base de comparaison, la Wallonie progresse le plus (+12,2%), suivie par la Flandre (+5,5%) alors que Bruxelles reste relativement stable", communique son porte-parole, Renaud Grégoire. Dans cette perspective, seul le Brabant wallon (-4,3%) a connu une régression en Wallonie.

Côté prix, les notaires ont observé une stabilisation du prix des maisons et des appartements par rapport à 2022 (respectivement +1,1% et +1,5%, hors inflation). Selon leurs calculs, les acheteurs ont payé en moyenne 4.000 euros de plus.