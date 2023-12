Les transporteurs Maersk et CMA-CGM reprennent les traversées de la mer Rouge

Maersk et CMA-CGM avaient annoncé le 16 décembre dernier la suspension des traversées de la mer Rouge "jusqu'à nouvel ordre", en raison des risques liés à la sécurité des navires et de leurs occupants. Le géant taïwanais Evergreen, l'armateur allemand Hapag-Lloyd ou encore le groupe pétrolier BP avaient également décidé d'éviter tout transit par ce secteur, une véritable "autoroute de la mer" reliant la Méditerranée à l'océan Indien.

Hapag-Lloyd a pour sa part indiqué mercredi que la route de la mer Rouge était encore trop dangereuse, et ce, malgré le lancement d'une force d'intervention maritime menée par les États-Unis.

Depuis début décembre, les Houthis ont multiplié les attaques près du détroit stratégique de Bab al-Mandab, qui sépare la péninsule arabique de l'Afrique et par lequel transite 40% du commerce international. Face à ces violences, les transporteurs maritimes ont décidé de faire passer les bateaux via le cap de Bonne-Espérance, obligeant ceux-ci à contourner l'Afrique, sur une route plus longue et coûteuse.