Les transports en commun risquent d'être perturbés lundi en Wallonie et en Flandre

En conséquence, les transports en commun risquent d'être perturbés. Le Tec prévient sur sa page Facebook que "des perturbations sont à craindre" et recommande "si possible" de prévoir une alternative. "Des informations plus précises sur les parcours supprimés seront disponibles dès que possible le 3 juin" sur le site et l'application du transporteur wallon.

En Flandre, le syndicat ACOD TBM, actif dans les transports en commun, appelle à faire grève au sein du transporteur De Lijn. L'organisation syndicale craint que la société flamande se retrouve immédiatement dans la ligne de mire d'éventuelles économies budgétaires.

Du côté de la Stib, aucun impact n'est prévu sur le réseau, précise une porte-parole de la société bruxelloise de transports en commun.