Les travaux de rénovation de la piste 01/19 à Brussels Airport se déroulent comme prévu

Les travaux d'entretien et de rénovation de la piste 01/19 de Brussels Airport respectent les délais et s'achèveront le 1er septembre. La presse a pu visiter le chantier vendredi.

La piste 01/19 est l'une des trois pistes dont dispose l'aéroport de Zaventem. Sa dernière rénovation complète remonte à 2016 et un renouvellement de la couche d'asphalte était donc nécessaire. Le câblage est également renouvelé à différents endroits et de nouveaux caniveaux sont installés afin d'améliorer le drainage.

Les travaux ont débuté le 7 août le long du côté nord de la piste, à proximité de la tour de contrôle de skeyes. Entre-temps, des progrès ont été réalisés au-delà de la jetée B, donc bien au-delà de la moitié de la piste. "Nous sommes totalement dans les délais pour l'objectif du 1er septembre", a confirmé Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de Brussels Airport.

Jusqu'à présent, les travaux se déroulaient entre 5h et 23h. A partir de ce vendredi et jusqu'à lundi prochain, ils auront exceptionnellement lieu également de nuit. Ce week-end, des travaux sont prévus à proximité de l'intersection de la piste 01/19 avec la piste 25L/07R. Cette dernière sera donc également fermée pendant deux jours: aucun trafic aérien ne sera possible sur cette piste les 24 et 25 août, et jusqu'à 5h30 le 26 août.