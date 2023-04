Les ventes de Dow affectées par l'environnement économique

Le groupe américain de produits chimiques et de matériaux pour les industriels Dow a vu ses ventes reculer au premier trimestre, un repli imputé par le groupe au "ralentissement de l'activité macroéconomique dans le monde".

En incluant les coûts de restructuration ainsi que les coûts juridiques, le groupe est passé dans le rouge au premier trimestre, enregistrant une perte nette de 93 millions de dollars.

Hors éléments exceptionnels, Dow a toutefois dégagé un bénéfice par action de 58 cents, supérieur aux 36 cents prévus par les analystes. Son chiffre d'affaires était aussi au-dessus des prévisions.

L'action du groupe, l'un des plus grands fabricants au monde d'additifs plastiques, de polyéthylène, de résines et de silicone, reculait de 0,9% dans l'échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York.