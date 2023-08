Les ventes de terrains à bâtir ont reculé en Belgique au premier semestre de l'année

"Nous observons une raréfaction des terrains à bâtir conduisant inévitablement à une hausse des prix", explique Renaud Grégoire, notaire et porte-parole de Notaire.be. "L'accalmie sur le marché immobilier en général est encore plus marquée au niveau des terrains et des nouvelles constructions: l'augmentation importante du prix des matériaux y est pour beaucoup. L'achat d'un terrain à bâtir pour y faire construire sa maison devient un produit de luxe."

Sur les six premiers mois de l'année, il fallait débourser en Wallonie 128 euros au mètre carré. Il s'agit d'une hausse de 3,2% par rapport à l'année 2022. Au niveau national, le prix au m² atteignait 310 euros (+9,9%) et en Flandre 429 euros (+13,2%).