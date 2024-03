Les voitures électriques gagnent du terrain en Flandre

Le nombre d'immatriculations de voitures électriques neuves et d'occasion, par des particuliers, a plus que doublé en février par rapport au même mois l'an dernier, a annoncé mercredi la fédération de la mobilité Traxio. Cette augmentation est due en grande partie aux primes de la Région flamande, selon Traxio.

En effet, la grande majorité des nouvelles voitures électriques (1.201 véhicules sur 1.469) ont été immatriculées en Flandre, ce qui représente une part de marché de 81,8% et une augmentation de 151,8% par rapport à février 2023. À l'échelle du pays, l'augmentation est de 109,6%.

De façon globale, février se clôture avec 60.355 immatriculations de véhicules d'occasion, tous types confondus, ce qui représente une augmentation de 13,5% par rapport à la même période l'année précédente (53.195). Les voitures à essence représentent 54,8% de parts de marché tandis que le nombre de véhicules diesel poursuit sa baisse (31,6%). Les véhicules hybrides et électriques représentent 13% des parts de marchés dans ce segment. Parmi les modèles les plus populaires, rien n'a changé en février pour le top 5. Ainsi la VW Golf (2.348) arrivait en tête, devant la VW Polo (1.821), l'Opel Corsa (1.714), et la BMW série 3 (1.355).

On dénombre en outre 43.723 immatriculations de véhicules neufs, tous types confondus, soit une augmentation de 9,6% par rapport à février 2023.